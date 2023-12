Un’allenatrice in Eredivisie? Sneijder: “Nulla contro le donne, ma non esageriamo. Non potevo…”

Le dichiarazioni di Pierre van Hooijdonk hanno fatto discutere in Olanda. L'ex attaccante ha dichiarato che non crede che una donna possa diventare allenatore in un club dell'Eredivisie. Wesley Sneijder è della stessa idea di Van Hooijdonk. "Trovo difficile commentare".

"Torno a me, a come ero nello spogliatoio. Forse adesso è cambiato, ma non potevo immaginare di avere un allenatore donna. Con tutto l'umorismo calcistico che ne deriva. Non ho nulla contro le donne, ma così esageriamo un po'".