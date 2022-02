Inter, Sneijder entra nella Hall of Fame: “Grandissimo onore, ringrazio tutti”

L'ex centrocampista olandese è il terzo ingresso dell'edizione 2021 dopo Pagliuca tra i portieri e Materazzi tra i difensori

Wesley Sneijder entra nella Inter Hall of Fame. Il centrocampista olandese nato Utrecht il 9 giugno 1984 è il terzo ex calciatore nerazzurro a essere inserito nella Hall of Fame del Club nell'edizione 2021, dopo Gianluca Pagliuca e Marco Materazzi. Sneijder è il quarto centrocampista a ricevere il prestigioso riconoscimento, dopo Lothar Matthaus, Dejan Stankovic e Esteban Cambiasso.

Con l'annuncio del vincitore nella categoria centrocampisti prosegue il percorso che condurrà ai prossimi ingressi nella Hall of Fame: le votazioni di novembre hanno decretato quattro nuovi vincitori, annunciati mese per mese. Marzo vedrà l'ingresso di un attaccante, per completare l'edizione 2021.

Wesley Sneijder ci ha messo pochi minuti a conquistare l'Inter e tutti i suoi tifosi. Sbarcato a Milano il 28 agosto del 2009, il giorno dopo l'olandese scese in campo nel derby vinto 4-0 contro il Milan, incantando fin dal primo tocco. Una stagione, la prima in nerazzurro, davvero eccezionale. Protagonista della cavalcata verso il triplete, Sneijder chiuse il 2009/2010 con 8 gol, alcuni dei quali pesantissimi: basti pensare alle reti contro CSKA e Barcellona, in Champions League, ai quali si aggiungono assist strepitosi come quello per Eto'o a Londra o per Milito, nella finale di Madrid.

Un anno d'oro per lui, campione di tutto con l'Inter e poi capocannoniere ai Mondiali 2010, sfumati in finale per lui e la sua Olanda. Tre stagioni e mezzo in nerazzurro per l'olandese, 116 presenze e 22 gol. Un feeling unico con i tifosi nerazzurri, sempre entusiasti delle prestazioni del numero 10.

"Ringrazio tutti gli interisti per avermi scelto per la Inter Hall of Fame: è un grandissimo onore per me, sono davvero grato. Ai colori nerazzurri mi legano ricordi meravigliosi, che porto nel cuore. L'Inter è una famiglia e io sono onorato di farne parte", ha dichiarato Sneijder.

"Nel 2010 abbiamo riscritto la storia con il Triplete: non vedo l'ora di tornare a San Siro per sentire di nuovo quelle sensazioni bellissime che non dimentico mai. Mi manca essere a Milano, nel nostro stadio, con i nostri colori. Spero di celebrare questo riconoscimento che mi avete dato assieme a voi. Per sempre, Forza Inter!".

INTER HALL OF FAME: L'ALBO D'ORO

Edizione 2018: Walter Zenga; Javier Zanetti; Lothar Matthäus; Ronaldo.

Edizione 2019: Francesco Toldo; Giacinto Facchetti; Dejan Stankovic; Giuseppe Meazza.

Edizione 2020: Julio Cesar; Giuseppe Bergomi; Esteban Cambiasso; Diego Milito.

Edizione 2021: Gianluca Pagliuca, Marco Materazzi, Wesley Sneijder.

