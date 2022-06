Sneijder: “Potevo diventare come Messi o Cristiano, ma non ne avevo voglia. Forse a cena…”

Con la sua immensa classe, forse Wesley Sneijder avrebbe potuto vincere qualche titolo in più e arricchire la sua già ricca bacheca. È lo stesso ex centrocampista nerazzurro ad ammetterlo: "Potevo diventare come Messi o Cristiano Ronaldo. Semplicemente non ne avevo voglia. Mi sono goduto la vita, forse a cena ho bevuto qualche bicchiere di vino. Leo e Cristiano sono diversi, hanno fatto tanti sacrifici. E questo mi sembra corretto. La mia carriera, tuttavia, ha continuato ad essere incredibile".