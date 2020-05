Coronavirus, rinviata al prossimo anno la partita di addio di Sneijder. Attesi molti ex Inter

Wesley Sneijder dovrà aspettare un altro anno per dire addio alla sua carriera calcistica. La sua partita di addio sarebbe dovuta andare in scena il 3 giugno, ma a causa delle misure contro il coronavirus, è stata spostata al 9 giugno del prossimo anno. Bert van Marwijk e José Mourinho saranno gli allenatori durante la partita. Con Van Marwijk, Sneijder ha raggiunto la finale della Coppa del Mondo nel 2010 e con Mourinho ha conquistato uno storico Triplete qualche mese prima. E a proposito di Inter, saranno tanti gli ex nerazzurri presenti: “Il nostro portiere di allora Julio Cesar, il capitano Javier Zanetti, Samuel Eto’o, Cristian Chivu, Marco Materazzi, Dejan Stankovic, Esteban Cambiasso e Diego Milito parteciperanno“, ha detto Sneijder.

(nos.nl)