Sneijder svela: “Mi ero offerto all’Utrecht. Con i giovani di Inter e Real Madrid…”

"È una cosa che ho superato velocemente, proprio come ho fatto con l'Ajax. Quindi non critico l'Utrecth per ripicca, altrimenti avrei detto prima qualcosa. Cosa avrei dovuto fare? Si trattava di prendere in esame alcuni giovani, quali tipo di giocatori potevamo portare all'Utrecht per aggiungere più qualità al gruppo. Avremmo guardato a club come Inter o Real Madrid. Volevamo portare giovani giocatori lì. Se ne assumi due ovunque e hai ragazzi esperti con te, puoi davvero costruire qualcosa. Non mi serviva per fare affari, volevo solo aiutare Frans van Seumeren".