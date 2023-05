Messaggio social per Danilo D'Ambrosio: il difensore dell'Inter ha voluto salutare su Instagram i tifosi nerazzurri dopo l'ultima gara stagionale casalinga, giocata ieri sera contro l'Atalanta. Le parole del numero 33 interista lasciano intendere una speranza legata alla finale di Champions League, in programma il 10 giugno: "Grazie San Siro per il supporto costante! Speriamo di rivederci tra qualche settimana…".