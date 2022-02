Social / Inter, la carica Sanchez in vista dei prossimi impegni: “Concentrato”

L'attaccante cileno, dopo aver messo il sigillo nella gara contro la Roma, è pronto per il finale di stagione

Con il suo gran gol ha chiuso i conti contro la Roma, consentendo all'Inter di conquistare il pass per le semifinali di Coppa Italia. Alexis Sanchez è carico come non mai, e sui social mostra tutta la sua concentrazione in vista dei prossimi impegni stagionali con un eloquente messaggio.