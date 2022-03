Tutto pronto per il derby. E la sfida viene lanciata da Milan e Inter sui social

I due club si preparano alla gara di stasera coinvolgendo i loro tifosi con i post pubblicati su Twitter

Grinta, dolore, passione, rabbia, gioia. Tutte parole usate per descrivere il derby in arrivo l'Inter le ha messe nel post che prepara la strada alla sfida di questa sera, in casa del Milan, valida per la semifinale di Coppa Italia. Il post nerazzurro che lancia la gara è affidato a Inter Media House e ad un urlo liberatorio che i nerazzurri sperano arrivi a fine partita, magari perché si riuscirà a metter fine ad un periodo complicatissimo.