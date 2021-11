Social / Cile, Vidal non si dà pace: “Ancora non ci credo, chiedo scusa a tutti”

Il centrocampista dell'Inter è stato espulso nella notte contro l'Ecuador dopo un'entrata killer su un avversario

Serata da incubo per Arturo Vidal: il centrocampista dell'Inter, in campo nella notte con il suo Cile nel match di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022 contro l'Ecuador, è stato espulso dopo pochi minuti per un'entrata killer nei confornti di un avversario. Il giocatore, con un post su Instagram, ha voluto chiedere scusa a tutti: "Ancora non ci posso credere. Non posso fare altro che chiedere scusa ai miei compagni, allo staff tecnico, alla mia famiglia e a tutto il mio paese. Continueremo a lottare fino alla fine!".