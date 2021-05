Lukaku, quattro partite per le soddisfazioni personali. Nel mirino i 23 gol

Il belga non segna da cinque gare e vorrebbe chiudere la stagione ritrovato la rete per confermare quanto fatto nella precedente stagione

È stato fantastico per i sostenitori dell'Inter vederlo festeggiare lo scudetto per le strade di Milano. Lukaku è stato un interista tra gli interisti. Apprezzato per quanto ha fatto in campo negli ultimi due anni ma anche per essersi legato al cuore la maglia nerazzurra. Così quando ieri ha rifilato una battutina niente male al rivale Ibrahimovic sui social sono tutti impazziti: "Il vero Dio incorona il re: inchinatevi". Nessun riferimento. Ma messaggio chiarissimo.

Il belga ha ancora quattro partite davanti per migliorare la sua stagione. Non segna da cinque giornate e non sarà felicissimo per questo. Può ancora raggiungere quota 23 gol in Serie A, la cifra raggiunta nella scorsa stagione. Gli mancano due reti e con tre toccherebbe i trenta totali in un anno e solo Meazza e Nyers, nella storia nerazzurra, hanno messo insieme due stagioni consecutive con almeno 30 reti.