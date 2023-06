Mundo Deportivo: “Mercato, i sogni di Ancelotti al Real sono Lautaro e Hakimi”

Secondo il Mundo Deportivo, Carlo Ancelotti ha due grandi desideri per il suo Real Madrid. Dopo aver speso più di 100 milioni per Jude Bellingham, il tecnico avrebbe messo gli occhi su Lautaro Martinez e Achraf Hakimi per rinforzare i Blancos. Per quanto riguarda il marocchino, è risaputo come voglia lasciare il Psg e sarebbe molto felice di tornare al Real Madrid. L'argentino, invece, rappresenta per le Merengues il prototipo di attaccante molto simile a Karim Benzema: per l'Inter è però considerato incedibile.