Solari e l’Inter: “3 anni meravigliosi, le basi del Triplete. Moratti e Suning…”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Santiago Solari ha parlato così del suo futuro, ricordando però l'esperienza all'Inter

«Ho ancora due anni di contratto, poi vorrei tornare in Europa. Madrid è casa mia, e ho passato 3 anni meravigliosi all’Inter, un club che mi risveglia ricordi emozionanti: ponemmo le basi di un ciclo meraviglioso culminato nel triplete. La famiglia Moratti ha costruito con amore. Ora è arrivato un nuovo titolo, il primo in Italia di una proprietà straniera, vuol dire che è stato fatto un buon lavoro. La crescita deve proseguire in Europa. Io personalmente sogno l’Italia: un Paese unico per cultura, formazione e attenzione calcistica. Ho imparato ad apprezzare la peculiarità del calcio italiano e vorrei sperimentarla in panchina. È un processo di crescita che ritengo fondamentale».