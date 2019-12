Solskjaer: “Non sono preoccupato del mio attacco. Lukaku? Giusto così”

L’allenatore del Manchester United ha parlato del suo attacco e si è riferito anche a Lukaku che in estate si è trasferito all’Inter. Le parole di Solskjaer sono di chi non si è pentito di averlo fatto partire, nonostante le critiche: «Abbiamo sempre creduto in Rashford e Martial e anche Greenwood si è presentato con tanti gol. Non sono preoccupato che gli attaccanti non segnino. Mason ha fatto otto gol, Rashford ne ha segnati 14-15. Lukaku è un buon finalizzatore, ma era giusto per lui cambiare».

(Fonte: CdS)