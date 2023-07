Inter, in difesa soluzione esperta e low cost. Lo sguardo è diretto a Bergamo: due nel mirino

L'Inter cerca un difensore per completare il reparto di Inzaghi. Manca un tassello e la dirigenza lo ha individuato in casa Atalanta

Manca un difensore all'appello. Inzaghi vuole un braccetto destro che possa alternarsi con Darmian e vorrebbe un profilo esperto che conosca bene i meccanismi della difesa a tre. Marotta e Ausilio lo hanno individuato in Toloi.

"Per quanto concerne la difesa l’Inter, forte dall’affidabilità di Darmian e delle buone sensazioni date da Bisseck, intende trovare una soluzione d’esperienza e low-cost. Lo sguardo è diretto a Bergamo, ma più che su Demiral - fuori dai progetti di Gasperini, caro e più centrale che braccetto -, verso Toloi e Palomino, entrambi in scadenza nel 2024. L’azzurro gioca a destra, l’argentino - nel mirino anche del Cagliari - a sinistra. Toloi è il preferito, ma l’Inter non forzerà la mano, visti i rapporti con l’Atalanta", riporta Tuttosport.