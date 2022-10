Nuovo San Siro, ecco la somma destinata alla cittadella dello sport: “Sarà composta da…”

Come riportato, nel progetto del nuovo stadio di Inter e Milan è prevista anche una cittadella dello sport, che sorgerà dove ora domina San Siro. Secondo quanto riferisce Tuttosport, ecco come sarà composta:

"Ammonteranno a 90 milioni (nell’ambito del totale di 1,3 miliardi) gli investimenti dei club dedicati alle opere di urbanizzazione fruibili dai cittadini per tutta la settimana, non solo in occasione delle partite come succede attualmente: verde pubblico, campi da calcetto, padel, pallacanestro, pallavolo, tennis, uno skatepark e una biblioteca".