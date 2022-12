Sommella: “Cavani? Tre no alla Juventus per amore di Napoli. L’ultima volta…”

Le parole del noto intermediario di mercato a proposito dell'attaccante uruguaiano in passato accostato anche all'Inter

Marco Sommella, noto intermediario di mercato, ha svelato un retroscena su Edinson Cavani. Queste le sue parole ai microfoni di TMW: “Edinson è un amico di famiglia. Quest’estate c’è stata la possibilità di portarlo al Borussia Dortmund. E a gennaio per la terza volta gli avevo portato la Juventus: al contrario di Milik che ha sempre avuto un debole per i colori bianconeri ha sempre pensato al Napoli e ai napoletani. Quest’estate come detto poteva andare al Borussia. Ma ha preferito il caldo di Valencia”.