Sommer-Bayern, affare ancora in piedi? “Yann ha comunicato al ‘Gladbach che…”

Il trasferimento di Yann Sommer al Bayern Monaco non è ancora tramontato. Nonostante le dichiarazioni del ds del 'Gladbach che sembra precludere ogni possibilità, in Germania c'è chi crede che l'affare sia ancora in piedi. Florian Plettenberg, giornalista di Sky Sport Deutschland, ha riportato aggiornamenti su Twitter: