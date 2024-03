"Tra l'altro, nel 35enne Yann vive ancora il brutto ricordo del 2022, quando si fermò per un problema alla caviglia (ma quella sinistra) giusto prima del Mondiale. Se lo svizzero non sarà in grado di giocare Inter-Empoli a Pasquetta, spazio a Emil Audero che in questa stagione ha giocato da titolare in A solo a Lecce un mese fa", aggiunge il quotidiano.