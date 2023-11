Sommer si prende l’Inter e cancella Onana: già decisivo, le sue parate valgono i primati

“Respinte tutt’altro che banali, visto che sono arrivate con il risultato in parità o ancora in bilico sia in Serie A sia in Champions, dove i nerazzurri si godono il primato su entrambi i fronti”.

Per questo il ricordo di André Onana, passato al Manchester United in estate per 52 milioni di euro più bonus, sembra ormai sbiadito, come afferma il Corriere dello Sport.

L’ultima parata importante è arrivata domenica scorso contro la Roma, quando sul risultato di 0-0 ha fermato Cristante.

“In una sfida in cui dagli avversari è arrivato un solo vero pericolo, lo svizzero si è fatto trovare pronto nel momento del bisogno, mettendo le basi per quel finale deciso poi dalla stoccata di Thuram”.

Meritano una menzione anche quella su Demba Seck a Torino e i Champions League quelle su Oyarzabal, Aursners e Gloukh.

“Le perle di Sommer si sono rivelate fondamentali per costruire il cammino europeo dei nerazzurri che strizza sempre di più l’occhio agli ottavi di finale” aggiunge il Corriere dello Sport.

