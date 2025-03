Yann Sommer e Alex Meret sono stati tra i grandi protagonisti nelle vittorie delle loro squadre, rispettivamente contro Udinese e Milan. Nonostante le partite fossero iniziate bene e poi si fossero complicate, entrambi i portieri hanno effettuato interventi determinanti ai fini del risultato. "A unire Yann Sommer e Alex Meret è la gloria di aver portato la propria squadra alla vittoria, in una giornata che avrebbe potuto cambiare le sorti della corsa scudetto. Invece no: tutto congelato, come se non si fosse giocato. E il merito è in gran parte loro", sottolinea Repubblica.