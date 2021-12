Son pazzo di Conte: “Lo adoro, trasmette tanta passione. Ogni giocatore…”

Il giocatore del Tottenham elogia l'ex tecnico nerazzurro

Al Tottenham sono tutti pazzi per Antonio Conte. In poche settimane l'ex tecnico nerazzurro ha conquistato tifosi e giocatori, in particolare Son Heung-min. "Tutti sanno dove stare in campo, tutti sanno dove andare, ogni giocatore sa cosa fare. Questo dettaglio aiuta davvero e ci dà una spinta. Abbiamo molto da migliorare, ma c'è ancora una lunga stagione da fare", le parole del giocatore al termine della gara vinta contro il Brentford. "Lui [Conte] è così appassionato, lo adoro. Voglio giocare con passione in campo e fuori".