Maicon al Sona, il presidente Pradella: “Stipendi veri qui non ce ne sono. Da Milano…”

Maicon è un nuovo giocatore del Sona, squadra veronese di Serie D. Il presidente Pradella è felicissimo anche per la reazione dei tifosi alla notizia: «Se prima allo stadio venivano in trenta o quaranta adesso ci sarebbe bisogno di raddoppiare la tribuna per tutti quelli che hanno fatto domanda negli ultimi giorni. Mi ha chiamato addirittura gente da Milano, vogliono fare l’abbonamento, ma c’è il Covid, mica li posso fare entrare», ha spiegato al Corriere della Sera. In questa cittadina di 17mila abitanti, l’ex giocatore dell’Inter ha suscitato clamore.

Tommasoni è l’allenatore della stessa squadra che ha accolto il brasiliano: «Mi sa che a qualcuno in allenamento tremeranno le gambe» ha commentato sorridendo. I compagni di Maicon sono, unico con un passato da professionista, l’ex giocatore del Parma Dallafiore. Per il resto i componenti della rosa sono i ragazzi che di solito compongono le squadre dei campionati dilettantistici. Fanno mestieri normali e poi si allenano e giocano con passione. La storia di tantissimi ragazzi che rendono divertenti le domeniche del pallone nei paesini italiani. «Qui stipendi veri non ce ne sono, al massimo qualche rimborso ma molti giocano gratis. Siamo una famiglia, ognuno fa quel che può», ha concluso il presidente.

(Fonte: Corriere della Sera)