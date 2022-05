Sondaggio GdS: per tifosi Inter Milan ha vinto scudetto per demeriti nerazzurri

La SWG ha intervistato per la rosea i tifosi che si sono espressi sull'ultimo campionato e hanno decretato che Inzaghi aveva la rosa più completa

"Anche il gioco del Milan ha conquistato la maggior parte degli appassionati, così come la sportività e la correttezza dei suoi giocatori. Il 59% degli interpellati sottolinea come il Milan abbia vinto il titolo per propri me-riti, mentre il 34% spiega la classifica con gli errori dell’Inter. Che in casa nerazzurra ci sia un grande rimpianto per quanto accaduto soprattutto a Bologna, si nota se scorporiamo le preferenze dei tifosi dell’Inter: il 57%di loro resta convinto che lo scudetto sia finito sulle maglie dei cugini a causa dei demeriti dei Simone Inzaghi. E il primo posto dell’Inter nella domanda relativa alla completezza della rosa fa risaltare proprio l’idea generale di un Milan complessivamente inferiore, ma bravo a sfruttare al massimo il proprio potenziale, trascinato anche da un pubblico eccezionale. La delusione della stagione è stata la Juventus, mai in corsa per il titolo e condizionata da troppi errori nell’arco del campionato. Secondo il sondaggio, comunque, quella di Allegri è la squadra che ha subito più torti arbitrali davanti al Milan", si legge.