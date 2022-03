In Inghilterra – Lukaku, fonti di mercato parlano di primo sondaggio PSG

Lukaku pare ormai non essere più in grado di ricucire con Tuchel e potrebbe lasciare il Chelsea a fine anno: così dicono alcuni siti inglesi

In Inghilterra insistono, non c'è giorno che non si parli dell'addio di Lukakual Chelsea a fine stagione. Ma se c'è chi parla addirittura di un ritorno all'Inter, c'è chi parla di altri possibili destinazioni per l'attaccante belga.