SONDAGGIO / Scelto il dopo-Inzaghi. Sarà Chivu il nuovo allenatore dell’Inter

Tutto oramai in dirittura d'arrivo. Sarà Cristian Chivu il prossimo allenatore dell'Inter, colui che erediterà la panchina nerazzurra dopo l'addio di Simone Inzaghi volato in Arabia Saudita. Dopo il tira e molla con Fabregas, le voci riguardanti Patrick Vieira, l'onere di guidare i vice campioni d'Europa per la prossima stagione spetterà ad un ex eroe del Triplete.