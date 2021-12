Inter, è di Anja Sønstevold il gol più bello del mese di novembre

Il difensore norvegese della formazione femminile nerazzurra si aggiudica il premio indetto dal club interista

"Cosa ha fatto Anja Sønstevold! Da trenta metri!". È il gol della norvegese, segnato in Inter-Hellas Verona, a vincere il Digitalbits Goal of the Month riferito al mese di novembre. Controllo e destro dalla distanza, un missile che si infila sotto la traversa e apre la vittoria per 5-0 delle nerazzurre di Rita Guarino contro l'Hellas.