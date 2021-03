Inter Women, Sorbi: “Volevamo vincere, le ragazze sono state straordinarie”

Il tecnico della formazione nerazzurra femminile è raggiante dopo il successo per 2-1 nel derby di Coppa Italia

Attilio Sorbi, tecnico dell'Inter Women, ha commentato ai microfoni di Sky Sportil successo delle sue ragazze contro il Milan nell'andata delle semifinali di Coppa Italia: "Stiamo crescendo, l'Inter sta facendo un percorso, abbiamo tante ragazze molto giovani, che vengono da esperienze che non sono quelle delle calciatrici del Milan, della Juvenus, della Roma. Adesso stanno facendo qualcosa di importante, si sono rese consapevoli che possono scrivere qualcosa di importante per loro e per l'Inter. Dobbiamo rimanere cauti, oggi è stata una partita molto condizionata dal vento, primo e secondo tempo sono stati completamente diversi: nel primo avevamo il vento a favore e l'abbiamo sfruttato al massimo. Peccato aver preso un gol che poi ci ha fatto patire nella seconda parte della partita. Abbiamo sofferto un po', ma devo dire che le ragazze sono state straordinarie.