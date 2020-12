Inter Women, Sorbi: “Vittoria meritata, le ragazze hanno approcciato bene. Siamo…”

Intervenuto ai microfoni di Inter TV, Attilio Sorbi, tecnico della squadra femminile, ha parlato così della vittoria. per 2-0 contro San Marino: “Complimenti alle ragazze, sono state molto brave: hanno approcciato una partita complicata contro una squadra difficile da scardinare e che si compatta molto. Sono convinto che San Marino non meriti la posizione in cui è: oggi era difficile, le ragazze l’hanno interpretata bene, vittoria meritata. Il merito del clean sheet è merito della squadra: siamo più attenti ai particolare. Potevamo fare anche qualcosa in più, il risultato poteva essere più ampio. Siamo soddisfatti. Sono felice per le ragazze: Catelli è una ragazza straordinaria ha un futuro importante. Pavan ha esordito in A, sono convinto che farà qualcosa di importante per l’Inter”.