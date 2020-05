La sorella di Icardi perdona Wanda: “Uscita da qui la chiamerò, possiamo fare pace perché…”

Ivana Icardi è una delle concorrenti ancora in gara nel reality spagnolo, una sorta di Isola dei Famosi (Supervivientes) che si svolge in Honduras. La sorella del calciatore argentino ha dovuto recentemente affrontare una prova emotiva: attraverso una confessione ha riconosciuto una sua colpa e ha poi individuato una cosa da perdonare. Per Ivana questa prova ha significato toccare un argomento molto delicato, quello della sua famiglia. Lei e Mauro non hanno rapporti, Wanda l’ha diffidata dal parlare della loro famiglia quando Ivana era una concorrente del GF Vip. Ora la sorella del giocatore ammette: “Molte volte mi sono sentita in colpa per discussioni nella mia famiglia che forse ho creato senza rendermi conto per cercare di risolvere cose che non sono alla mia portata. Cerco di essere una persona migliore ogni giorno”, ha spiegato con emozione, per sottolineare come, in questa situazione, avesse agito pensando sempre al bene della sua famiglia. E mossa dal desiderio di riavvicinare Mauro alla madre. “Quando non capisco qualcosa, sono schiacciata dai pensieri. Finisco per non capirla. A volte do la colpa per questo al carattere di sua moglie”, ha spiegato in riferimento a Wanda.

L’amore di Ivana per Mauro: “È un calciatore, un crack e una persona meravigliosa. Lui sa che mi è mancato molto, ho pensato molto a lui, qui. Mi piacerebbe che tutto tornasse come prima. Non è in mio potere (migliorare questa situazione), ci ho già provato in tutti i modi”.

Wanda? “Con questo ego di voler sempre avere ragione, forse ho combattuto molto con lei e forse è tempo che l’amore per mio fratello vinca sul desiderio di combattere costantemente. E anche di perdonarla per le cose che sono successe. Quando uscirò di qui, forse è il momento di fare una telefonata e scusarmi per le cose che l’hanno infastidita. Da parte mia, penso che possiamo riconciliarci perché la vita è una e non sai mai cosa può succedere”, ha confessato tra le lacrime.

(AS)