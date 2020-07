Inter-Bologna, rosso diretto a Soriano per proteste: la frase che ha fatto infuriare Pairetto

Roberto Soriano è stato espulso per proteste con un rosso diretto. Nel silenzio dello stadio privo di tifosi si sente ovviamente tutto. Intorno al 60′ l’arbitro Luca Pairetto ha fermato Soriano per un fallo, fermando l’azione. Il giocatore del Bologna ha protestato in maniera vistosa e l’arbitro ha estratto il rosso. Dalla panchina del Bologna Bigon si è rivolto a Pairetto dicendogli: “Dai Luca, una parola che è scappata in campo…”. Pairetto ha spiegato il rosso così: “Mi ha detto: sei scarso”.