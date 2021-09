Soriano: “L’Inter è molto forte, sapevamo sarebbe stata una gara difficile. Per fortuna…”

Il centrocampista analizza la sconfitta del Bologna travolto dall'Inter

"Abbiamo avuto due grandi occasioni per il pareggio ma non siamo riusciti a concretizzarle, mentre hanno punito ogni nostro errore. Non ci aspettavamo questo sei a uno, ora studieremo tutti i nostri errori. Per fortuna martedì si torna in campo e dobbiamo pensare già alla prossima gara", ha detto il centrocampista ai canali ufficiali del club.