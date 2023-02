Soriano: “Con l’Inter si può ripetere la gara dello scorso anno. Thiago Motta…”

«Il gruppo era unito prima e continua ad esserlo anche ora. Motta parla con tutti e tutti vengono coinvolti, gioca solo chi si esprime al duecento per cento e dà tutto in allenamento, lui fa sentire addosso ad ognuno l’idea di poter essere titolare. Sono tutti vivi, coinvolti. Uno dei nostri pregi è che tanti possono fare diversi ruoli? È così. Motta è stato bravo anche in questo».

Interpretate diversi film nello stesso film...

«Esatto. Ma attenzione: per fare diversi ruoli serve gente disposta e anche umile nel saper ascoltare. Una cosa posso assicurarla: qui tutti si sentono importanti e i ragazzi che ci sono hanno una disponibilità anche caratteriale che ti porta a fare sempre una corsa in più per il compagno. E non è da sottovalutare questo aspetto».