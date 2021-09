GdS – Sorpresa Inter: mai titolare, si candida per una maglia dal 1’ a Sassuolo

Un candidato a sorpresa per un posto da titolare nei nerazzurri che sabato affrontano i neroverdi in trasferta

Una possibile novità di formazione in casa Inter per la sfida contro il Sassuolo di sabato. La annuncia La Gazzetta dello Sport, che si sofferma in particolare sul centrocampo nerazzurro: "Uno che potrebbe portare sostanza è Gagliardini. Può giocare al posto di Brozovic, sa fare legna e farsi sentire anche nell’area avversaria. Fermo un mese per lo stesso infortunio occorso a Sensi (distrazione del legamento del ginocchio), è tornato disponibile dopo la prima sosta ma è fermo a 31’ minuti complessivi. Uno spezzone da 16’ col Bologna, un bonsai di 6’ a Firenze (con assist a Perisic) e 9’ ieri a Kiev. Si candida per una maglia sabato contro il Sassuolo. In fondo nel 3-0 dell’anno scorso al Mapei Stadium era stato tra i migliori in campo, con tanto di gol", si legge.