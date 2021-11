Sorrentino esalta Onana: “Ha grande qualità, sempre sveglio e attento. Inter? Ben venga se…”

Intervenuto ai microfoni di Infinity, Stefano Sorrentino ha parlato così di Onana, tornato in campo in Champions con il suo Ajax

"Onana? Portiere importante, anche oggi ha fatto grandi parate e tornare in campo dopo un anno non è mai semplice. Sembrerebbe che sia vicino ad arrivare in Italia, è un portiere di grossa qualità, sveglio e attento. E fa capire quanto è partecipe all'azione, bravo anche nelle uscite. Se deve venire in Italia per portare qualità ben venga".