Sorrentino: “Scudetto? L’Inter ha una marcia in più. Vedremo tra sette giorni”

Le considerazioni dell'ex calciatore a proposito della squadra di Antonio Conte dopo Inter-Lazio di ieri sera

Stefano Sorrentino, ospite di Sport Mediaset, ha parlato del momento dell'Inter. Queste le sue considerazioni dopo la vittoria dei nerazzurri contro la Lazio: "L'Inter ora è la favorita, vedremo chi sarà in testa tra sette giorni. Non avere le coppe sarà il vantaggio dei nerazzurri che hanno una squadra guidata da un grande allenatore che nelle situazioni più complicate riesce sempre a tirare fuori il meglio. L'Inter ha una marcia in più, ma il calcio non è scontato e lo sappiamo".