Sorteggi Ottavi, Condò: “Tra diverse opzioni terribili, ce ne sono un paio che…”

Intervenuto nel Podcast Mister Condò Champions, Paolo Condò , giornalista, ha commentato così il possibile sorteggio di Inter e Milan in Champions:

"Fra diverse opzioni terribili ce ne sono un paio soltanto difficilissime: il Porto in primis, probabilmente il Tottenham di Conte e Paratici, lasceremmo stare il Benfica che dopo aver preso a schiaffi la Juve ha centrato all’ultimo turno l’impresa di mettersi dietro il Psg. All'Allianz c'è stata un'amichevole di lusso, entrambe le squadre hanno giocato con il minutaggio delle loro star, evitando di sovraccaricarlo in vista delle ultime partite prima del Mondiale. L'Inter è partita meglio, poi è montato in cattedra il Bayern".