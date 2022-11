TS – Inter, ai sorteggi pericolo Conte: “Antonio non volle più allenare i nerazzurri dopo…”

Lunedì, a mezzogiorno, l'Inter conoscerà il suo avversario negli ottavi di finale di Champions League. Come riferisce Tuttosport, per i nerazzurri c'è anche l'eventualità di incontrare il Tottenham di Antonio Conte:

"Lunedì a mezzogiorno verranno sorteggiati a Nyon gli accoppiamenti degli ottavi di finale della Champions League. L’Inter di Simone Inzaghi potrebbe pescare il Tottenham di Antonio Conte. Per un match che significherebbe prova di maturità per la squadra nerazzurra. Ma pure per il tecnico salentino, che nell’Europa che conta spesso ha toppato. A tal proposito l’ex allenatore di Bari e Juventus andrebbe di fatto a competere con quella squadra che non aveva voluto più allenare dopo la conquista dello Scudetto numero 19 della storia del club di Viale della Liberazione. Inzaghi e i suoi ragazzi avrebbero così la possibilità concreta di dimostrare sul verde al loro ex condottiero come di fatto si fosse sbagliato".