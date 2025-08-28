A Montecarlo si parte alle 18 con il sorteggio della Champions League 2025/26 . Fra le italiane, l'Inter di Cristian Chivu parte in prima fascia , Atalanta e Juve in seconda, il Napoli in quarta.

La seconda edizione della Champions con il nuovo format prenderà il via ufficialmente tra il 16 e il 18 settembre, giorni della prima giornata. Il mirino è puntato su una data precisa: quella del 30 maggio prossimo, giorno in cui è in programma la finale alla Puskas Arena di Budapest.