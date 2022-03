Sosa: “Dybala non felice, lo vedrei bene all’Inter. Correa deve giocare”

L'ex attaccante dell'Inter, intervistato da Gazzetta.it, ha parlato del futuro di Dybala e della stagione di Correa

Andrea Della Sala

Rubén Sosa, le piace Dybala?

"È un grandissimo calciatore, ma ora non mi sembra felice dove sta. Però ha ancora tanto da dare, forse all'Inter..."

Meglio restare in Italia o provare all'estero?

"Conosce bene il calcio italiano, io lo vedo più in Serie A che in Liga. Ma gli serve una squadra da guidare".

Insomma, cambiare può fargli bene.

"Deve farlo, non riesce a rendere dove è adesso e una nuova squadra può aiutarlo a svegliarsi e a tornare il fuoriclasse che è".

Per alcuni Dybala è una scommessa: è quello irresistibile del passato o quello discontinuo e fragile dell'ultimo biennio?

"È ancora giovane, chi lo prende fa un'ottima scelta. E Dybala ha bisogno di sentirsi importante, che gli diano un ruolo di primo piano. Magari con la fascia da capitano".

Con quale stato mentale si affrontano questi ultimi mesi di stagione?

"Ora come ora non è felice quando scende in campo e così è difficile. Ma io l'ho visto giocare un sacco di volte ed è davvero un bel giocatore: preciso, abile negli assist. Ha magia ed è un attaccante di pura classe".

Cambiamo capitolo. Lei nel 1992 è passato dalla Lazio all'Inter, come ha fatto Joaquin Correa: come mai non sta convincendo appieno?

"Facile, deve semplicemente giocare di più. Alla Lazio mi piaceva moltissimo, con quella velocità... Però una punta deve fare gol e gli si devono dare le occasioni. Un allenatore deve schierarlo due o tre partite e sfidarlo: 'Vediamo come fai!'. Dieci minuti alla volta non servono. Ma Correa a me piace molto".