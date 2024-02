Intervistato da L'Interista, Ruben Sosa ha parlato dell'attesissima Inter-Juve in programma domenica. "Il derby è quello con il Milan, ma ricordo bene che clima si respirava prima della la Juve. I tifosi ci facevano capire che non avevamo scelta: o si vinceva, o si vinceva. Come una finale. Diciamo che una vittoria dell'Inter non darebbe una mazzata decisiva alla Juventus, però allungare a 4 punti sarebbe importante. Soprattutto considerando che potrebbero anche diventare 7, vincendo con l'Atalanta. E' una finale anticipata".