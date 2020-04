Sosa: “Inter, Lukaku e Lautaro strepitosi. Il Toro mi ha stupito per un motivo”

«Higuain è una garanzia, Dybala è straordinario e Lautaro mi ha stupito per la capacità di ambientarsi immediatamente in un grande club come l’Inter. Lui e Lukaku sono strepitosi. E c’era anche Icardi, che però poi se ne è andato a Parigi e non mi sembra abbia scelto poi così male: club affascinante, tra tanti campioni, con la possibilità di competere per la Champions».

Roberto Sosa, ex attaccante di alcuni club italiani, ha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport. Questo il parere a proposito dei connazionali argentini impegnati in Serie A:

Tra i vari allenatori chi scegliere?

«Ne ho avuti: Guidolin, Roy Hodgson, Spalletti, Reja e altri ancora. Ma c’è stata una empatia particolare con Gigi De Canio, con il quale segnai 21 gol in un anno, e con Giampiero Ventura, che poi ritrovai in Campania dopo l’esperienza in Friuli. Ma sono stato bene con tutti».