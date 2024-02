Intervenuto in collegamento con Sky Sport, Roberto Sosa, ex calciatore, ha parlato così di Lautaro Martinez, capitano dell'Inter: "Lautaro quest'anno ha avuto un partner come Thuram, che ha avuto un approccio straordinario: e poi la squadra di Inzaghi anche senza i titolari riesce a creare tante occasioni per lui. Lautaro si trova nel momento ideale della sua carriera: la consapevolezza del mondiale gli ha dato ancora più forza e il fatto di essere capitano gli dà una carica e una responsabilità che lo rende uno tra i migliori attaccanti al mondo. Il gruppo dell'Inter è molto merito di Inzaghi: la serenità, la tranquillità e l'esperienza che trasmette fa sì che i giocatori siano tranquilli nelle giocate: l'Inter è come il Napoli l'anno scorso, merito a lui".