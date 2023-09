Udinese KO con la Fiorentina, Sottil: “Il calcio è bastardo e oggi lo è stato”

"L'ha detto il campo, lo dicono le statistiche: questa è stata la migliore partita della stagione. Bisogna accettare il verdetto, ma bisogna essere più cinici, invece nell'unica azione in cui la Fiorentina ha messo il muso in avanti ci hanno punito. Il calcio è bastardo, e oggi lo è stato". Lo ha detto Andrea Sottil , in conferenza stampa, commentando la sconfitta interna con la Fiorentina.

"Dobbiamo stare sereni, questo è il nostro lavoro, dobbiamo saper sopportare questi momenti, non serve piangersi addosso - ha aggiunto - abbiamo messo la Fiorentina in grandissima difficoltà, con occasioni da gol, ma anche con la garra. L'abbiamo vinta sotto tutti i punti di vista, ma andiamo a casa con zero punti. L'importante è che il gol non diventi un'ossessione, serve tranquillità. Con questo tipo di prestazione sono sicuro che le reti arriveranno presto".