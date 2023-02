Sottil: “Sconfitta che brucia dopo questa prestazione. Rigore per l’Inter molto dubbio”

"Dovevamo fare gol in 4 contro 2- Abbiamo fatto una grande partita a San Siro contro una corazzata come l'Inter. Siamo andati sotto con un rigore molto dubbio, poi abbiamo creato tanto e raggiunto un meritato pareggio. Abbiamo resistito nel secondo tempo, poi ci siamo mangiati il secondo gol. Lì è venuta fuori la qualità dei giocatori nerazzurri. Dispiace, perché i ragazzi hanno dato tutto. La squadra offre sempre prestazioni importanti, siamo fra le squadre che tirano di più. Peccato uscire senza punti dopo una partita come questa. Brucia molto, soprattutto quando c'è la prestazione".