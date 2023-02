Sottil: “Fatto grande partita. Inter squadra che ha forza e qualità. Rigore molto dubbio”

Al termine di Inter-Udinese , Andrea Sottil ha commentato la gara ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni del tecnico bianconero: "L'Udinese ha fatto una grande partita. Giocare a Milano contro l'Inter non è semplice. Ho visto una squadra che è andata sotto per un rigore molto, molto dubbio e poi si è messa a giocare a testa alta con ordine. Il gol è meritato subendo poco. Poi nel secondo tempo l'Inter è salita forte, la squadra ha resistito bene. Poi con l'ingresso di Success ha cambiato l'inerzia lì davanti".

"Poi su tre ripartenze devi fare gol, soprattutto in quella clamorosa in superiorità numerica. Dispiace perché anche oggi ho visto una prestazione importante. Thauvin? Ha fatto buoni 60', si è mosso bene e ci dà imprevedibilità. Deve prendere la condizione ottimale, però l'ho visto bene. Il rigore? Mi è sembrato un po' Walace che è arrivato sul terreno e la palla, poi nell'impeto non può sparire. Inutile discuterne. Io sono molto positivo, anche domenica abbiamo fatto una grande prestazione. Sono consapevole che là davanti per quello che creiamo, dobbiamo concretizzare di più. Sappiamo la forza e la qualità che ha l'Inter. Poi se facciamo gol noi, molto probabilmente possiamo portare a casa addirittura la vittoria ".