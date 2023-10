A sorpresa, Lazar Samardzic è partito fuori nella partita tra Udinese e Genoa. Così l’allenatore Andrea Sottil ha motivato la scelta in conferenza stampa: "Samardzic ha avuto due giorni di febbre e ha fatto la rifinitura prendendo una botta, ho un paio di amici frati e gli volevo chiedere di venire al campo. Gli si è gonfiata la caviglia. Per vincere la partita non servono ma dal punto di vista degli infortuni siamo parecchio sfortunati”.