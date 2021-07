Sottini: “Importante iniziare con il piede giusto. Primavera? Faremo bene con Chivu”

Il giovane nerazzurro aggregato alla prima squadra ha parlato ai microfoni di Inter tv della stagione che sta per iniziare

C'è anche il difensore classe 2002 Edoardo Sottini tra i giovani Primavera aggregati alla Prima Squadra in questi primi giorni di preparazione in vista della nuova stagione: "Allenarsi con i campioni d'Italia è qualcosa di incredibile per me e per tutti i ragazzi del Settore Giovanile che stanno avendo questa opportunità - ha dichiarato ai microfoni di Inter TV -. I primi giorni di lavoro sono sempre faticosi, ma è importante iniziare con il piede giusto per mettere benzina nelle gambe e affrontare tutti gli impegni che arriveranno nel miglior modo possibile".