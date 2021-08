Souness: “Lukaku? Chelsea candidato al titolo con lui. Se sarà in forma…”

Le parole dell'ex calciatore: "Non ci sono punti interrogativi su Lukaku perché lui ha fatto davvero bene in Premier League in passato"

Marco Astori

Intervenuto ai microfoni di Sky Sports UK, Graeme Souness, ex calciatore scozzese, ha parlato così dell'approdo di Romelu Lukaku al Chelsea: "Sapete cos'è il Chelsea con questo allenatore. Con l'aggiunta di Lukaku, questo li rende veri contendenti al titolo. Se è in forma, segnerà più di 20 gol in questa squadra. Non ci sono punti interrogativi su Lukaku perché lui ha fatto davvero bene in Premier League in passato. Sembra essere un animale diverso al suo ritorno".