Sousa: “Inter vuole vincere lo scudetto, ma ha sofferto anche contro di noi”

In conferenza stampa alla vigilia di Monza-Salernitana, Paulo Sousa torna sul ko contro l’Inter. Ecco le sue parole: "Non ci possiamo dimenticare che ogni gara ha complessità differenti. Nel primo tempo di Empoli abbiamo avuto molta difficoltà a causa della velocità collettiva e individuale del nostro avversario, la loro pressione è stata efficace. Noi abbiamo sbagliato tante decisioni prestando il fianco al contropiede. Nella ripresa siamo cresciuti e abbiamo avuto qualche occasione per pareggiare pur peccando in incisività e non riuscendo a trovare contromisure nelle transizioni difensive.