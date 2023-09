Sousa: “Inter? Tra le migliori in Italia, Inzaghi sta facendo grande lavoro”

Intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali della Salernitana, Paulo Sousa , tecnico dei campani, ha parlato così in vista della sfida di domani con l'Inter : “Domani affrontiamo una delle squadre migliori in Italia che lo scorso anno ha raggiunto anche la finale di Champions e quest’anno ha ulteriormente migliorato la rosa.

Simone Inzaghi sta facendo un grande lavoro da diversi anni e sta ottenendo risultati importanti. L’Inter è una squadra di grande continuità di gioco e con molta qualità individuale, servirà disponibilità fisica e concentrazione per rimanere in gara tuta la partita. Dobbiamo dimostrare di avere grande fame di risultato per poterlo ottenere”.